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Çatıdan gelen seslerin sahibi bulundu! Yavru baykuşlar ev sahibine sürpriz oldu - Son Dakika

Çatıdan gelen seslerin sahibi bulundu! Yavru baykuşlar ev sahibine sürpriz oldu

22.06.2021 10:13

Sakarya'nın Karasu bir vatandaş ilçesinde evinin çatısından gelen seslerden endişe duydu, Çatıya çıkıp baykuş yavruları gören vatandaş şoke oldu. Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen vatandaş daha sonrasında yetkililere teslim etti.

Karasu ilçesi Akkum Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Elmacı, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısından sesler duymaya başladı. Hane sakinlerinin de çıkan seslerden endişe duyması üzerine Elmacı, çatıda baykuş yavrularıyla karşılaştı. Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen Elmacı yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı

"DEVAMLI SES ÇIKARIYORLARDI"

Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, "Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu. Büyümüşler. Alıp balkonuma getirdim. Bugün de Veteriner Hekim Hamza Ayar'a teslim ettim. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı

"SAVUNMA AMAÇLI SES ÇIKARIYORLAR"

Veteriner Hekimi Hamza Ayar, "Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Ormanya veya Bursa'da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor. Şu anda sağlıkları yerinde. Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar. Bir tanesinin ayağında ip sarılı. Onu çözüp sağlık durumlarına bakacağız. Vatandaşlarımızdan duyarlılıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı
Çatıdan gelen seslerin sahibi bulundu! Yavru baykuşlar ev sahibine sürpriz oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çatıdan gelen seslerin sahibi bulundu! Yavru baykuşlar ev sahibine sürpriz oldu - Son Dakika


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