Çatıdan girdi, 8 bin TL vurgun yaptı - Son Dakika

Çatıdan girdi, 8 bin TL vurgun yaptı

Diyarbakır'da hırsızlar sanayiye dadandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hırsızlar sanayi sitesine dadandı, çatılardan dükkanlara giren hırsız 8 bin lira değerinde malzeme çaldı.

Diyarbakır'da hırsızlar 1. Oto Sanayi Sitesine dadandı. Sabahın erken saatlerinde çatıya tırmanarak üst girişten girdiği bir LPG tamir atölyesinde 45 dakika kalan hırsız, 8 bin TL değerinde elektronik eşyaları alarak kayıplara karıştı. 8 bin TL zarar ettiğini kaydeden mekanik ustası Bilal Dumlupınar, hırsızlığın başını uyuşturucu aldığını belirtti. Dumlupınar, "Hırsız girmiş dükkanımıza, dükkanı açtığımda laptop, matkap gibi elektronik aletleri çalmışlar. Çatıdan girmiş, polisi aradık inceledi, kamera kayıtlarında görünen şahsı tespit etiler ama yakalanmadı henüz, yakalanacağına inanıyorum. Sabah saat 05: 45'te dükkana giriş yapmış, 06: 30'da çıkış yapmış yaklaşık 45 dakika içeride kalmış. Ortalama 8 bin TL zararım var, 1. Sanayi Sitesinde ciddi bir şekilde hırsızlık oluyor, sebebi de uyuşturucu ve bunun önüne geçilmesi gerek. Hırsızlık yapanın benden ne farkı var gelsin iş veriyim çalışsın, uyuşturucu insanları bu hale getiriyor. Giren 17 yaşlarında genç bir çocuk, bu hırsızlığa büyük bir ceza getirilirse kimse hırsızlık yapmaz. Özel bekçilerimiz var onlar yatıyor görevlerini yapamıyor, devlet ve yetkililerden ricamız resmi çalışan bekçilerin bizim sanayiye tahin edilmelerini rica ediyorum sanayiyi korursa onlar korur" dedi.