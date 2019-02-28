Çatıdan Girdiği İş Yerinde Dolapta Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ev eşyaları satışı yapan iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi Yusuf D., polis tarafından saklandığı dolapta yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ev eşyaları satışı yapan iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi Yusuf D., polis tarafından saklandığı dolapta yakalandı.



Olay, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı ev eşyaları satış mağazasında gece meydana geldi. İş yerindeki güvenlik sistemlerinin faliyete geçmesi sayesinde olayı haber alan işletme sahipleri durumu hemen emniyete bildirdi. Olay yerine polislerin gelmesiyle panikleyen hırsızlık zanlısı Yusuf D. içeride saklandı. Polis, iş yerinde yaptığı aramada şüpheliyi saklandığı eşya dolabının içinde yakaladı. Çatıdan içeri girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- İnegölbursa

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