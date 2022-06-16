Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı - Son Dakika
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Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı

16.06.2022 21:21
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Emircan Demir, itfaiye ekiplerinin, bir dairenin tuvalet duvarını yıkması sonucu kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Emircan Demir, itfaiye ekiplerinin, bir dairenin tuvalet duvarını yıkması sonucu kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Gebze Tatlıkuyu Mahalesi 1315/1 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısına çıkan Emircan Demir, havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten binanın birinci katına düşen genci görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelerek Demir'in yerini tespit eden itfaiye ekipleri, 1'inci katta yaşayan Hüseyin Dirgin'e ait dairenin tuvalet duvarını yıkarak genci kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emircan Demir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı
YORUMLAR
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Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu Toz boya fabrikası alev alev yandı Toz boya fabrikası alev alev yandı
Kaynak: DHA

Tatlıkuyu, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı - Son Dakika
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