Olay, öğleden sonra Gebze Tatlıkuyu Mahalesi 1315/1 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısına çıkan Emircan Demir, havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten binanın birinci katına düşen genci görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelerek Demir'in yerini tespit eden itfaiye ekipleri, 1'inci katta yaşayan Hüseyin Dirgin'e ait dairenin tuvalet duvarını yıkarak genci kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emircan Demir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tatlıkuyu, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen genç, tuvalet duvarı yıkılarak kurtarıldı - Son Dakika

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