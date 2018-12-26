Çatıdan Havalandırma Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi
Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan 80 yaşındaki Rahmi Yücel, bastığı ondulinin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan birinci katın beton zeminine düştü. Ağır yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:14 Kaynak: İHA
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