Çatıdan Havalandırma Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Mahallesi
Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan 80 yaşındaki Rahmi Yücel, bastığı ondulinin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan birinci katın beton zeminine düştü. Ağır yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: İHA
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu