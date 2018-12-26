Son Dakika Haberleri: Çatıdan Havalandırma Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çatıdan Havalandırma Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çatıdan Havalandırma Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan 80 yaşındaki Rahmi Yücel, bastığı ondulinin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan birinci katın beton zeminine düştü. Ağır yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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