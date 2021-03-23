Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

23.03.2021 07:44

Denizli'de Erkan Sivrikaya, benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaparak, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya'yı öldürdü. 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı ip ile 5'inci katta oturan kızının yanında kalan eşini defalarca bıçaklayan Erkan Sivrikaya, kaçarken apartman sakinlerince yakalanıp, polise teslim edildi.

Olay, gece yarısı Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı Çimen Apartmanında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce evini terk ederek, kızı Özlem Yılmaz'ın yanında kalmaya başladı. Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle barışmak için kızının yaşadığı apartmana gitti. Kapının kendisine açılmaması üzerine Erkan Sivrikaya, benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaptı.

ÇATIDAN SARKITTIĞI İPLE DAİREYE GİRDİ

Erkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde ip ile apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan ip ile ilk olarak altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip, eşiyle tartışmaya başladı.

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

BALKONDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Eşini barışmaya ikna edemeyen Erkan Sivrikaya, bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya'yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Sivrikaya'nın çığlıkları üzerine kızı Özlem Yılmaz ve eşi yardıma koştu.

APARTMAN SAKİNLERİ DARBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya'yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti.

KÜFÜRLEŞEREK KAVGA ETTİLER

Polis ekipleri apartmanda detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Meral Sivrikaya'nın yakınları ise kendi aralarında küfürleşerek kavga etti. Polis ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle aile yakınlarını polis merkezine götürdü.

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Cinayet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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