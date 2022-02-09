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Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı

09.02.2022 20:32

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Didim Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "silah ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine Efeler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin ikazına rağmen kapının açılmaması üzerine eve koçbaşı ile girildi.

Bir ara çatıya da kaçan R.B, M.M.S. ve H.T. ekiplerce yakalandı.

Evde yapılan aramada satışa hazır halde 10 ayrı paket içerisinde 52 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu içme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ile 5 bin lira ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı
Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı
Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Didim, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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