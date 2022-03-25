Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı

25.03.2022 10:02
Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı

Erzurum'da bir iş yerinin çatısında biriken kar büyük bir gürültüyle cadde üzerindeki araçların üzerine düştü.

Erzurum'da bir iş yerinin çatısında biriken kar büyük bir gürültüyle cadde üzerindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay Erzurum'un Yukarı Mumcu mahallesinde meydana geldi. 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası evlerin ve işyerlerinin çatısı tonlarca ağırlığındaki kar kütleleriyle doldu. Dün öğlen saatlerinde bir iş yerinin çatısında biriken kar yığıntısı büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine düştü.

38 ADR 075 ve 06 CUY 143 plakalı araçların üzerine düşen kar kütlesi sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri o sırada yoldan geçenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

(Sefa Tetik/İHA)

Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı
Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı

YORUMLAR
500
Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement