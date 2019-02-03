Çatıdan Kar Düştü: 1 Ölü, 7 Yaralı
18 dakika önce
Çatıdan kar düştü: 1 ölü, 7 yaralıBİTLİS - Bitlis'te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin artında kalan 8 kişiden biri öldü, 7'si ise yaralandı.
Çatıdan kar düştü: 1 ölü, 7 yaralı
BİTLİS - Bitlis
'te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin artında kalan 8 kişiden biri öldü, 7'si ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
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