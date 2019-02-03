Son Dakika Haberleri: Çatıdan Kar Düştü: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çatıdan Kar Düştü: 1 Ölü, 7 Yaralı

18 dakika önce

Çatıdan kar düştü: 1 ölü, 7 yaralıBİTLİS - Bitlis'te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin artında kalan 8 kişiden biri öldü, 7'si ise yaralandı.

Çatıdan kar düştü: 1 ölü, 7 yaralı

BİTLİS - Bitlis'te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin artında kalan 8 kişiden biri öldü, 7'si ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı

Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü Son Dakika! Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan Kar Düştü: 1 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]