Son Dakika Haberleri: Çatıdan Kar ve Buz Kütlesi Düştü: 1 Ölü

Çatıdan Kar ve Buz Kütlesi Düştü: 1 Ölü

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çatıdan Kar ve Buz Kütlesi Düştü: 1 Ölü, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.


İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, kaldırımda yürüyen Abdurrahim Güler'in (47) üzerine düştü.


Çevredekilerin yardımıyla kar birikintisinin altından çıkarılan Güler, hastaneye kaldırıldı.

Güler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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