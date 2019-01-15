Çatıdan Kar ve Buz Kütlesi Düştü: 1 Ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.





İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, kaldırımda yürüyen Abdurrahim Güler'in (47) üzerine düştü.





Çevredekilerin yardımıyla kar birikintisinin altından çıkarılan Güler, hastaneye kaldırıldı.



Güler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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