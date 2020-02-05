Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu - Son Dakika

Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu

17 dakika önce

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü.

Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu, System.String[]

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda 1 şahıs kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Denizli'de sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca adeta kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki binaların çatılarından kopan parçalar ve tuğlalar sokaktan geçen vatandaşların üzerine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlardan 51 yaşındaki Abdullah Kavak kafasına düşen tuğlalar sebebiyle yaralandı. Olay yerindeki diğer vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


Diğer yandan bulvardaki tabelalar da rüzgar nedeniyle devrildi. Bazı tabelaların devrildikleri yerden sokaklara uçma tehlikesine karşın polis tarafından güvenlik önlemi alındı. - DENİZLİ

Gazi Bulvarı, Denizli, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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