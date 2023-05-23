Ankara'daki fırtına şehri yasa boğdu! Yaşam savaşını 5 gün sonra kaybetti - Son Dakika
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Ankara'daki fırtına şehri yasa boğdu! Yaşam savaşını 5 gün sonra kaybetti

23.05.2023 19:35

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi ile ağır yaralanan Mustafa Karaoğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

17 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana gelen olayda, atıl durumdaki bir işletmenin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, iş yerinden çıkıp servise giden Mustafa Karaoğlu'nun (24) üzerine düştü. Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, dün akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti. Karaoğlu'nun evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işletmenin önünden yürüyen Karaoğlu'nun üzerine çatıdan kopan parçaların düşmesi ile yoldaki diğer kişilerin kaçması yer aldı. Sanayi sitesinde esnaf olan Musa Öztürk (49), "Düşme anını görmedim ama sağlık ekipleri geldi. Bugün de arkadaşın vefat ettiği haberini aldık. Allah rahmet eylesin. O gün, rüzgar çok şiddetliydi. Burada 5-6 araçta hasar aldı. Benim aracım da hasar gördü" dedi.

Kaynak: DHA
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