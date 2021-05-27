ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI

27.05.2021 16:44

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp intihara kalkışan A. Y. (31) kurtaranlardan güvenlik görevlisi Osman Sabuncu (37) ve beden eğitim öğretmeni Orhan Dereli yaşananları anlattı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp intihara kalkışan A. Y. (31) kurtaranlardan güvenlik görevlisi Osman Sabuncu (37) ve beden eğitim öğretmeni Orhan Dereli yaşananları anlattı. Osman Sabuncu,, "Kurtardıktan sonra bize 'Beni iyi ki kurtardınız. Siz gelmeseydiniz ölecektim' dedi. Bize teşekkür etti. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık." dedi.

Olay, dün saat saat 17.30 sıralarında Çınarlısu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. A. Y., adlı genç iddiaya göre binanın çatısından kendisini sarkıtıp, intihara kalkıştı. Ardından vazgeçip, tırmanarak geri çıkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada durumu fark eden öğretmen Orhan Dereli ve meslektaşı Mustafa Bilgin ile Osman Sabuncu, koşarak binanın çatısına çıktı. Ardından da A.Y.'nin kolundan tutup, çekip kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. A.Y., ihbar üzerine çağrılan polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı.

'İNSANLARIMIZIN ÖLMESİ DEĞİL, YAŞAMASI GEREKİYOR'

A.Y.'yi son anda düşmekten kurtaran 1 çocuk babası Osman Sabuncu, yaşananları şöyle anlatı:

"Kuaför salonunda oturuyordum. Daha sonra dışarıdan sesler duydum. Sesler çoğalmaya başlayınca merak edip dışarı çıktım. Baktığımda çatıda bir adamın sarktığını gördüm. Neredeyse düşmek üzereydi. Adam ilk başta kendisini yukarı doğru çekmeye çalıştı. Çekemedi gücünü kaybetti. Daha sonra 'çatıya koşun ne duruyorsunuz?' dedim. Çatıya Orhan Dereli ile birlikte çıktık. Bir kolundan Orhan bir kolundan da ben tutarak adamı oradan kurtardık. Bize 'Beni iyi ki kurtardınız. Siz gelmeseydiniz ölecektim' dedi. Bize teşekkür etti. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık. Kim bilir ne derdi vardı adamın. Herkesin insanlık görevini yapması gerekiyor. İnsanlarımızın ölmesi değil yaşaması gerekiyor "diye konuştu.

'TAM ELLERİNİ BIRAKMAK ÜZEREYKEN KOLLARINDAN TUTTUK'

2 çocuk babası Orhan Dereli de, bir arkadaşının dükkanında otururken yukarıdan bağırma sesi duyduğunu belirterek, "İlk başta fazla umursamadık ama hareketleri çok hızlıydı. İntihar edeceği belliydi. Birkaç kez diyalog kurduk ama kararlı olduğunu anladım. Kendisini bıraktığını gördüm. Hemen yukarı fırladık. Osman ve Mustafa arkadaşımız da yanımızdaydı. Tam ellerini bırakmak üzereyken kollarından tuttuk. Geriden gelen arkadaşlarımız olmasalardı çocuk şimdiye düşmüştü. Çünkü ağır bir arkadaş, bir de kendini bıraktığı için daha da ağırlaştı. O anda strese girdik. Biz de intihar girişiminden pişman olduğunu anladık çocuğun. Bu bizi daha çok mutlu etti. İnsanların bu yola başvurmaları iyi değil. Kim bilir ne sıkıntıları vardı." dedi.

Orhan Dereli'nin 2011 yılında öğrenci ve akrabası olan Naciye Dereli'ye karaciğerini bağışlayarak hayat verdiği ve Naciye Dereli'nin şu an tıp fakültesinden mezun olduğu, yine Anamur'da denizde boğulmakta olan bir çocuğu kurtardığı öğrenildi.

Olay anını gören Mustafa Maşlakçı da, "Orhan hoca ile birlikte otururken birinin çatıdan sarktığını gördük. Biz aşağıdan adamı oyalarken, arkadaşlar yukarı çıktı. Yukarı çektiler kurtardılar adamı. Onlardan Allah razı olsun insanlık görevini yaptılar." dedi,

ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI
ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI

Güvenlik Görevlisi, Mustafa Bilgin, İntihar, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDAN SARKAN GENCİ KURTARAN ÖĞRETMEN VE GÜVENLİKÇİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


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