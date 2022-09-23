Son dakika haberi... ÇATIDAN SARKITTIĞI İPLE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÇATIDAN SARKITTIĞI İPLE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ

23.09.2022 17:29

Son dakika haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan Şahin Pekmezci (38), anahtarını unuttuğu için çatıdan sarkıttığı ipe tutunarak balkondan evine girmek isterken, ipin kopması sonucu metrelerce yüksekten caddeye düşüp, hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan Şahin Pekmezci (38), anahtarını unuttuğu için çatıdan sarkıttığı ipe tutunarak balkondan evine girmek isterken, ipin kopması sonucu metrelerce yüksekten caddeye düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Pekmezci anahtarını içerisinde unuttuğu evine girmek için binanın çatısına ip bağlayıp aşağıya sarkıttı. Evli olduğu öğrenilen Pekmezci, 3 katlı binanın çatısından 3'üncü kattaki evine girmeye çalıştığı sırada ip kopunca metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Pekmezci'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pekmezci'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Pekmezci, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ve savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Pekmezci'nin cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan, Pekmezci'nin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÇATIDAN SARKITTIĞI İPLE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÇATIDAN SARKITTIĞI İPLE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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