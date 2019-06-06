Çatıdan su değil, dolu aktı
33 dakika önce
Çatıdan su değil, dolu aktı Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturduSİVAS - Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Çatıdan su değil, dolu aktı Sivas
'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu
SİVAS - Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Koyulhisar
ilçesi Çandır
köyünde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışından etkilenmek istemeyen köydeki vatandaşlar doludan kaçıp kapalı bir alana sığındı. Kapalı alana sığınan vatandaşlardan Metin Çandır etkili olan dolu yağışını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Doğa olayının yaşandığı görüntülerde çatının üzerinden su yerine dolu akması görenlerin dikkatini çekti. Su gibi akan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlem
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu
Nilüfer çiçeklerini koparanlara 82 bin TL ceza verilecek