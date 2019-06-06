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Çatıdan su değil, dolu aktı

33 dakika önce

Çatıdan su değil, dolu aktı Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturduSİVAS - Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.

Çatıdan su değil, dolu aktı
Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu
SİVAS - Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Koyulhisar ilçesi Çandır köyünde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışından etkilenmek istemeyen köydeki vatandaşlar doludan kaçıp kapalı bir alana sığındı. Kapalı alana sığınan vatandaşlardan Metin Çandır etkili olan dolu yağışını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Doğa olayının yaşandığı görüntülerde çatının üzerinden su yerine dolu akması görenlerin dikkatini çekti. Su gibi akan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Çatıdan su değil, dolu aktı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Sivas, Dolu Yağışı, Genel
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