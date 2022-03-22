ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU - Son Dakika
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ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU

22.03.2022 14:24

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla, 2 katlı iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, 1 araçta maddi zarara neden oldu.

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla, 2 katlı iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, 1 araçta maddi zarara neden oldu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kentte PTT Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, öğle saatlerinde park halindeki 33 PAR 15 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda, otomobilin ön camında çatlaklar, tavan ve kaput kısmında ise çökmeler meydana geldi. Olay anında, yol ve kaldırımda kimsenin olmayışının, olası can kaybı veya yaralanmanın önüne geçtiğini anlatan Ceyhan Kılıçarslan, "İki katlı iş yerinin önünden geçerken, aniden büyük bir gürültüyle kar kütlesi düştü. Allah'tan altından geçen bir vatandaş falan yoktu. Olan sadece üzerine kar kütlesi düşen araca oldu. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı, sadece araçta maddi hasar oluştu" diye konuştu.

Mart ayında havaların ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar kütlesinin tehlike oluşturduğunu söyleyen diğer görgü tanığı Nizamettin Meriç ise "Dükkanda oturduğum esnada bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda baktım, kapıdaki park halindeki aracın üzerine kar kütlesi düşmüş ve maddi hasar meydana gelmiş onu fark ettim. Olayda sevindirici durum ise herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Seyir halinde olmayan bir araca, çatıdan kütleler halinde düşen kar, maddi hasar oluşturmuştur" dedi.

ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU
ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU
ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU

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Ceyhan, PTT, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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