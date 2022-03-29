ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR YIĞINI DÜŞEN 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR YIĞINI DÜŞEN 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

29.03.2022 21:08

BİTLİS'te, 3 katlı binanın çatısından üzerlerine kar yığını düşen 4 araçta hasar oluştu.

BİTLİS'te, 3 katlı binanın çatısından üzerlerine kar yığını düşen 4 araçta hasar oluştu.

Tatvan ilçesi Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Araçlardan 4'ü hasar gördü. Aracı hasar gören Ferhat Yılmaz, "Çatılardaki kar ve buz sarkıtları ilçemizin sorunlarından birisidir. O yüzden aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Burası geniş ve kardan temizlenmiş bir cadde ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda büyük maddi hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araç parklarında sorun yaşadıklarını söyleyen Metin İçen ise, "Bırakın araç park etmeyi artık kaldırımlarda bile yürüyemiyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılması ve yoldaki karın temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR YIĞINI DÜŞEN 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR YIĞINI DÜŞEN 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR YIĞINI DÜŞEN 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

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Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Tatvan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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