Çatıksuspor'dan Başkan Memiş'e Ziyaret

Çatıksuspor Başkanı Serdal Kıroğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyeti Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Çatıksuspor Başkanı Serdal Kıroğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyeti Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş, Çatıksuspor'a başarı temennisinde bulunarak futbolculara kitap hediye etti.



Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Çatıksuspor heyeti ise çalışmalarında başarı dileklerinde bulunarak, kulüp flaması ve plaket takdim ettiler. - BAYBURT

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