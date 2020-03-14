Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler - Son Dakika
Son Dakika Spor Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler - Son Dakika Spor

Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler

6 saat önce

- Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler Maç seyircisiz oynanınca taraftarlar çareyi balkon ve çatılara çıkmakta buldu Süper Lig'in 26.

- Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler

Maç seyircisiz oynanınca taraftarlar çareyi balkon ve çatılara çıkmakta buldu

DENİZLİ - Süper Lig'in 26. haftasında korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan Denizlispor- Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada yeşil-siyahlı bazı taraftarlar takımlarını desteklemek için çatı ve balkonlara çıktı. Taraftarlar çıktıkları yüksek yerlerde tezahüratlar ile takımlarına destek verdi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan maçların seyircisiz oynanması kararı üzerine Denizlispor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada tribünler boş kaldı. Stada giremeyen bazı taraftarlar ise ilginç bir yöntem geliştirerek takımlarını stat çevresindeki binaların çatıları ile üst katlardaki dairelerin balkonlarına çıkmakta buldu. Ellerinde atkılar ile takımlarına çıktıkları yerlerden tezahüratlarda bulunan yeşil - siyahlı taraftarlar, stada ve oyunculara seslerini ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ettiler.

Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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