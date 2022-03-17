Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

17.03.2022 19:10

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştuBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından termometreler eksi 10'u gösterirken, çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları, soğuğun şiddetini gözler önüne seriyor. Özellikle sabaha karşı sıcaklıkların daha fazla düşmesi ile çatılarda oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları hem vatandaşlar için hem de araçlar için tehlike saçıyor.

Tehlike oluşturan buz sarkıtlarını vatandaşlar önlem alarak temizliyor. Yazı beklerken mart ayında soğuk hava ile karşılaşan vatandaşlar, yaza hasret kaldıklarını belirtti. Bitlis'te Sibirya soğuklarının yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Bitlis'te özellikle son birkaç gündür soğuk hava var. Sibirya soğukları Bitlis'te boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşturdu. Biz de tehlike arz etmesin diye şu an kırmaya çalışıyoruz" dedi.

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

YORUMLAR
500
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Tatvan, Bitlis, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:54 Bu manzaraya küçücük çocuklar şahit oldu! Madde bağımlısı adam, bir anda yere yığıldı
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement