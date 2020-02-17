Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

7 saat önce

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, System.String[]

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Dev buz sarkıtları Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından kırılıyor. Sivas genelinde ise 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]