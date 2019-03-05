Son Dakika Haberleri: Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapısı Oluyor

Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapısı Oluyor

9 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor.

Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapısı Oluyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor.

Aylardır etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karların temizliği vatandaşlara da ekmek kapısı oluyor. 6 katlı binalara çıkarak kar temizliği yapan vatandaşlar, günlük ortalama 70- 80 TL kazanıyor. Çatı temizleyen bir işçi, "Kışın soğuk havaların ardından sıcak havayı fırsat bilerek 6 katlı binalar olmak üzere tüm çatıları temizliyoruz. Düşme ihtimalimizde var ama mecburuz çünkü evimize ekmek götürmek zorundayız. Helal para kazanmak olsun da iş ne olursa olsun yaparız" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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