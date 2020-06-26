Çatılarda gezen sabıkalı şahıs ortalığı birbirine kattı. - Son Dakika

Çatılarda gezen sabıkalı şahıs ortalığı birbirine kattı.

Çatılarda gezen sabıkalı şahıs ortalığı birbirine kattı.

Çatılarda gezen sabıkalı şahıs ortalığı birbirine kattı... Köpeği rehin alıp fırlattı kalbine bıçak dayadı

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Bursa'da çatılarda gezen 16 suçtan sabıkalı bıçaklı şahıs ortalığı birbirine kattı

BURSA - Bursa'da dün gece saat 04: 00'ten bu yana evlerin çatılarında gezen eli bıçaklı sabıkalı şahıs mahalleyi birbirine katıp vatandaşlara kabusu yaşattı. Gece boyunca evlerin kapılarını zorlayan E.G. isimli şüpheli polisten kaçıp saklanmayı başardı. Gün ağardığında elinde bıçakla yeniden ortaya çıkan E.G. ortalığı birbirine kattı. Yakalanacağını anlayınca önce bir kadını rehin aldı. Kadın direnince çatıdaki köpeğini kaçırdı. Köpeğin boğazına bıçağı dayayıp saatlerce tehditler savuran E.G. köpeği çatıdan atıp bıçağı kendi kalbine dayadı. Şehadet getirdiği sırada çatıya operasyon yapan polis E.G.'yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde üzerinde gece yarısı evlerin çatısında gezen bir kişinin olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşın endişelenmesi üzerine mahalleyi ablukaya aldı. Bir ara polis tarafından farkedilen şahıs çatıdan çatıya kaçıp gizlenmeyi başardı.

Sabah tekrar ortaya çıkan şahsın aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan E.G. isimli kişi olduğu belirlendi. Saat öğlen 12: 00 sıralarında bir evin kapısını zorlayan E.G. kapıyı açan bayanı rehin almak istedi. Ancak bayan direnince yeniden evin terasına çıkıp burada bağlı bulunan köpeği alarak kaçtı. Bir süre sonra başka bir çatıda köpekle ortaya çıkan E.G elindeki bıçağı köpeğin boğazına dayayıp, köpeğin sahibi küçük çocuklara dehşeti yaşattı. Uzun süre polis ekiplerinin ikna edemediği E.G, köpeği öldürme tehdidinde bulundu.

Bıçağı kalbine dayayıp şehadet getirdi

Köpeği çatıdan evin arka bahçesine atan E.G. daha sonra elindeki bıçağı kalbine dayayıp mahalleliye kabusu yaşattı. Çığlıkların yükseldiği anlarda soğuk kanlılığını koruyan ekipler yan evden E.G.'nın bulunduğu eve girdi. E.G. elindeki bıçakla şehadet getirdiği anlarda mahallenin tepkisi ve paniği dahada yükseldi. Tam bu sırada E.G. nın boynuna sarılan bir polis E.G, yı yere yatırdı. Bu sırada diğer polisler de balkona atlayarak önce E.G.'nın elinden bıçağı aldı daha sonra da etkisiz hale getirdiler.

Polis ekipleri tarafından kucaklanarak aşağıya indirilen E.G. ambulansta sağlık muayenesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. E.G. nın terastan aşağıya attığı elinde bulunan bir demek kenevir bitkisine de polis ekipleri el koydu. Gözaltına alınan E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hırsızlık uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen E.G.'ya konut ihlali ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatılarda gezen sabıkalı şahıs ortalığı birbirine kattı. - Son Dakika
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