Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklar da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Muhammed Onur Olcay, ilçede bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştuğunu anlatan Olcay, sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.

(Gürkan Olcay-İHA)