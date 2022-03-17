Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

17.03.2022 10:42
Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklar da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Muhammed Onur Olcay, ilçede bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştuğunu anlatan Olcay, sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.

(Gürkan Olcay-İHA)

Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

YORUMLAR
500
Bitlis'te eğitime kar engeli Bitlis'te eğitime kar engeli Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu

Güroymak, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement