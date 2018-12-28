Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtlarına Dikkat
1 saat önce
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar sonrası çatılarda oluşan sarkıtlar vatandaşlar için tehlike teşkil ediyor.
Eskişehir
'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar sonrası çatılarda oluşan sarkıtlar vatandaşlar için tehlike teşkil ediyor.
Hava sıcaklıklarının özellikle öğlen saatlerinde artması sonucu karların erimesi, çatı ve balkonlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer çatılardan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı vatandaşları uyardı. Bazı yerlerde boyu bir metreye ulaşan buz sarkıtları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Adeta bir mızrağı andıran sivrilikleriyle düşmesi durumunda ağır fiziki zarar verebilecek sarkıtlar kazaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar "Bu sarkıklar kırılsa bile yine zaman içinde çatılarda oluşabiliyor. Buz sarkıtları özellikle yayalar için tehlike saçıyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bazı çatılarda oluşan uzun buz kütleleri, vatandaşların üstüne düşmesi halinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştular. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:15 Kaynak: İHA
Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar
Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor
Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor
Türkiye 11 Ayda 37,5 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı