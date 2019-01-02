Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtlarını Temizlediler
13 dakika önce
BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi, ev ve işyerlerinin çatılarında kar kütlerinin erimesi sonucunda saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizledi.
BİTLİS'in Adilcevaz
Belediyesi, ev ve işyerlerinin çatılarında kar kütlerinin erimesi sonucunda saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizledi.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, gece yaşanan don olayları sonrasında ev ve işyerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarına karşı çalışma başlattı. Caddeler üzerinde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işyeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla buzları temizledi. Zabıta
ekipleri, çalışmalar esnasında, kaldırımlarda yürüyen vatandaşları buz sarkıtlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
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