Çatılarda Yarım Metreyi Geçen Sarkıtlar Oluştu
1 saat önce
Kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta çatı saçaklarında yarım metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.
Kar
yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Yozgat
'ta çatı saçaklarında yarım metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.
Yozgat'ta etkili olan kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte bazı evlerin çatılarında yarım metreyi geçen buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:54 Kaynak: İHA
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