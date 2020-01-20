Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor - Son Dakika

Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor

6 saat önce

Van'ın Özalp Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.

Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor, System.String[]

Van'ın Özalp Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.


Özalp ilçesinde havaların soğuması ile birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesiyle belediye ekipleri harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte çalışma başlatan Özalp Belediyesi ekipleri, yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor. - VAN

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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