Son Dakika Haberleri: Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizlediler

Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizlediler

11 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizlediler, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Oltu ilçesinde çatılardan uzanan boyları 1 buçuk metreyi bulan buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri merdivenli araçlara çıkarak demir çubukla binaların çatılarındaki buz sarkıtlarını temizledi. Yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Erzurum, İtfaiye, Oltu, Güncel
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