Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizlediler
11 dakika önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Oltu ilçesinde çatılardan uzanan boyları 1 buçuk metreyi bulan buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri merdivenli araçlara çıkarak demir çubukla binaların çatılarındaki buz sarkıtlarını temizledi. Yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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