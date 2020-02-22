Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu - Son Dakika

Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu

6 saat önce

Çatılardaki kar ekmek kapıları olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bina çatılarında biriken kar ise bazı kişiler için ekmek kapısı oluyor.

Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bina çatılarında biriken kar ise bazı kişiler için ekmek kapısı oluyor. Yüksekova'da, yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler; kışın sert geçtiği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçalarını temizleyerek geçimini sağlıyor. Bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitleyerek önlem aldıklarını ifade eden işçiler, günlük 60-70 TL kazanıyor.

İşsiz olduğunu belirten Cebrail Yakış (39), "Çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Yağan kar bizim için ekmek kapısı oluyor. Başka bir işimiz olmadığı için biz de metrelerce yükseklikteki binalarda biriken karı temizleyerek çocuklarımıza bakıyoruz. Canımızı tehlikeye atarak çalışıyoruz. Günlük ortalama 60-70 TL kazanıyoruz. Bu parayla 4 çocuğa bakıyorum" dedi

Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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