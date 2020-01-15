Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu - Son Dakika
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Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu

6 saat önce

HAKKARİ'de, binaların çatısında biriken kar, işçilerin ekmek kapısı oldu.

Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu, System.String[]

HAKKARİ'de, binaların çatısında biriken kar, işçilerin ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak çatılardaki karı temizleyen işçiler, "Tehlikeli bir iş yapıyoruz, ama kış aylarında yapacak başka bir işimiz yok" dedi.

Kışın sert geçtiği, kar kalınlığının ise zaman zaman 1 metreyi aştığı Hakkari'de, yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler, kışın çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor.

Bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitleyerek önlem alan işçiler, günlük 100 TL kazanıyor.

İşçilerden Nejman Ertuş, belli bir ücret karşılığında çatılardaki karı temizlediklerini ve aldıkları ücretin, çatıların büyüklüğü ile kar kalınlığına göre değiştiğini belirterek, "Tehlikeli bir iş yapıyoruz, ama kış aylarında yapacak başka bir işimiz yok, ailemizi geçindiriyoruz" dedi.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:10 Kaynak: DHA
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