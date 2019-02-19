Çatılardaki Karı Geleneksel "Tapan" ile Temizliyorlar

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köylerde yaşayan vatandaşlar, torba ve tahta ile yaptıkları geleneksel "tapan" ile ahır ve evlerinin damlarında biriken karı temizliyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köylerde yaşayan vatandaşlar, torba ve tahta ile yaptıkları geleneksel "tapan" ile ahır ve evlerinin damlarında biriken karı temizliyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı'da kara kış, yüzünü özellikle köylerde yaşayan vatandaşlara gösteriyor.



Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu kentte, Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde de tek katlı evler kar örtüsü altında kaldı.



Köy sakinleri, ev ve ahırların üzerinde biriken karları, tahta ve torba ile yaptıkları "tapan" olarak bilinen geleneksel aletlerle temizlemeye çalışıyor.



Çatılardaki karı tapanlarla kaydırarak temizleyen köylüler, zaman zaman birbirlerine yardımcı oluyor.



"Yoğun kar yağışı altında yaşamımıza devam etmekteyiz"



Köyde yaşayan besici Yıldırım Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle köylerdeki vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.



Köyde tek katlı toprak damlı evlerin kar altında kaldığını dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:



"Eskiden beri ata babadan kalma ağaç ve torbadan yapılan tapan dediğimiz alet ile evlerimizin üzerindeki karı temizliyoruz. Evlerimiz toprak olduğu içine mecburen tapan ile temizlemek zorunda kalıyoruz. Yoğun kar yağışı altında yaşamımıza devam etmekteyiz. Küreklerle evimizin önünde biriken karı açıyoruz. Eskiden 3-4 metreye yakın kar yağarken iklim değişikliği nedeniyle şimdi bir buçuk metreye kadar kar yağabiliyor. Dün akşam yağan yoğun kar yağışı sonrası komşularımız da tapanlarla damlarının üzerini temizliyor."



Uzun yıllardır besicilik yapan Halis Kavak ise bölgede kışın sert ve çetin geçtiğini vurgulayarak, yoğun yağan karı temizlemekte güçlük çektiğini anlattı.



Karla mücadele çalışması sürüyor



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada da kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.



Açıklamada, yolların tekrar ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.



Kentte sabah saatlerinde okula ve dershaneye giden öğrenciler de soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.



Bazı öğrenciler soğuktan korunmak için yüzlerini atkı ve berelerle kapattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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