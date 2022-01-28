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Çatılardaki tehlikeye karşı önlem - Son Dakika

Çatılardaki tehlikeye karşı önlem

28.01.2022 11:36

Çatılardaki tehlikeye karşı önlem Kırsal yerleşim yerlerinde çatı çökmesine karşı vatandaşlar çatılarını kardan temizleyerek önlem alıyor Mersin'de, Toros Dağlarının yüksek kesimlerindeki kırsal yerleşim yerlerinde aralıklarla günlerdir yağan karın ardından çatılarda oluşan kar...

Çatılardaki tehlikeye karşı önlem

Kırsal yerleşim yerlerinde çatı çökmesine karşı vatandaşlar çatılarını kardan temizleyerek önlem alıyor

MERSİN - Mersin'de, Toros Dağlarının yüksek kesimlerindeki kırsal yerleşim yerlerinde aralıklarla günlerdir yağan karın ardından çatılarda oluşan kar birikintileri tehlikeli boyuta ulaştı.

Buz parçaları ve kar kütlelerinin çatılardan koparak can ve mal güvenliği konusunda tehlike oluşturabileceği konusunda yetkililer uyarılarda bulunuyor. Bazı vatandaşlar çökme tehlikesine karşı çatılarında kar temizliğine başladı.

Erdemli ilçesinin 600 rakımlı kırsal yerleşim yerlerine kadar inen kar sebebiyle neredeyse yüksek rakımlı bölgelerdeki bütün evlerin çatılarında buz parçası ve kar kütlesi görmek mümkün. Vatandaşlar ise önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen yağış öncesinde önlem amacıyla çatılarında kar temizliği yapıyor.

"Çatılarımız akmasın, çökmesin diye temizliyoruz"

Devam etmesi beklenen kar yağışının çökmeye neden olmaması için çatıda kar temizliği yaptığını belirten İbrahim Kara, "Yaklaşık bir haftadır yağan kar yağışı sonrası çatılarımızda biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Meteorolojiden gelen bilgiye göre kar yağışı daha devam edeceği için çatılarımız akmasın, çökmesin diye kar temizliğine başladık. Sonumuzu Allah hayır etsin" dedi.

Yağışın devam edecek olmasından dolayısıyla kar temizliğinin şart olduğunu ifade eden Kara, "Kar yağışı yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam ediyor. Çatılarda 50-60 santimetre kadar kar oluştu. Tabi ki hazırlık şart, temizlik yapmazsak olmaz. Yaklaşık 3-4 yıl önce yağdı böyle, o zamandan buyana yağmıyordu. Bu sene hakkını verdi diyelim" şeklinde konuştu.

Kar yağışının ise önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çatılardaki tehlikeye karşı önlem
Çatılardaki tehlikeye karşı önlem
Çatılardaki tehlikeye karşı önlem

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Toros Dağları, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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