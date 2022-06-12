Çatının ucuna kadar gelen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Çatının ucuna kadar gelen kadın son anda kurtarıldı

12.06.2022 00:58
Çatının ucuna kadar gelen kadın son anda kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısına çıkan kadın atlamaktan son anda vazgeçti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısına çıkan kadın atlamaktan son anda vazgeçti. Bitkin düşüp bayılan genç kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilip sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Yalvaç ilçesine bağlı Görgü Bayram Mahallesi'nde yaşandı. 30 yaşlarındaki S.P. isimli kadını Yalvaç Kaymakamlık Lojmanı yanında faaliyeti durdurulmuş olan inşaatın çatısında görenler durumu polis ve ağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatının ucuna kadar gelen kadının bulunduğu yerin altına branda açtı. Polis ve sağlık ekipleri de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalışırken esnaf bir kadın da destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda çatının uç kısmında oturan kadın atlamaktan vazgeçerken bitkin düşüp bulunduğu yere yığıldı. S.P. isimli kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilirken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatının ucuna kadar gelen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatının ucuna kadar gelen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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