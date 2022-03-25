Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

25.03.2022 23:15
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütleleri park halindeki 3 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütleleri park halindeki 3 aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısından tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bina önünde park halindeki araçların üzerine düştü. Olay anında bölge kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler kar altında birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı kontrol gerçekleştirdi. AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı arama faaliyetinde kar altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Çatılardan düşen karlar sebebiyle kapanan sokak ise daha sonra ekipler tarafından açıldı.

Saray Mahallesi Muhtarı İrfan Urut, "İki gündür çatılarda biriken karlar için belediye tarafından anonslar geçiliyor. Maalesef ki bina sahipleri ve insanlar bu konuda çok duyarsız. Bu dikkatsizlikten dolayı maalesef ki bu akşam gördüğünüz üzere araçlar pert oldu. Bina sahipleri bu çatı sorununa bir çare bulması gerekiyor" dedi.

AKUT Derneği Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise, "Bu aralar çatılarda biriken kardan dolayı ve havaların yumuşamasından dolayı böyle vakalarla sıklıkla karşılaştık. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Karın altında insan var mı yok mu diye. Ciddi kar kütleleri var, bir görgü tanığının vermiş olduğu ifade bir kişinin olduğuydu. Muhtemelen öyle bir şey yoktur ama biz her ihtimale karşı gereken çalışmaları gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

(Mücahit Tarlan- Recep Gökhan Kılıç-Hakan Okay/ İHA)

Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
Çatışan düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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