Çatısı alev alev yanan ev küle döndü - Son Dakika

Çatısı alev alev yanan ev küle döndü

22.01.2021 03:11

Çatısı alev alev yanan ev küle döndü Gümüşhane'nin kent merkezindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında otların tutuşması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, alevler saatler süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Çatısı alev alev yanan ev küle döndü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin kent merkezindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında otların tutuşması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, alevler saatler süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Hacıemin mahallesinde Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait tek katlı evin çatı katında akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. Çatı katında bulunan kuru otların tutuşması sonucu alevler birdenbire göğe yükselirken, bölgeden çıkan duman kentin hemen her noktasından fark edildi.

Yaşlı annesine bakmak için eve gelen Hasan Özcan'ın tesadüfen gördüğü ve ihbarda bulunduğu yangında ekipler gelene kadar her iki evde bulunan ve yangından haberi olmayan vatandaşlar sağ salim bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri gece yarısına kadar yoğun duman nedeniyle gaz maskeleriyle gerçekleştirdikleri müdahalenin ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Harşit çayının kenarındaki evde çıkan yangında alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıkarken, kuru otların yanması sonucu çıkan duman kentin hemen her yerinden gözlendi.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangını mahalle sakinleri endişeli gözlerle izlerken, bölgede Emniyet güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi.

Çatısı alev alev yanan ev küle döndü
Çatısı alev alev yanan ev küle döndü
Çatısı alev alev yanan ev küle döndü
Çatısı alev alev yanan ev küle döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Recep Özcan, Gümüşhane, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatısı alev alev yanan ev küle döndü - Son Dakika


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