Çatısı Çöken Ağılda 18 Koyun Telef Oldu
55 dakika önce
Tekirağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde çatısı çöken ağıldaki 18 koyun telef oldu.
Tekirağ'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesinde çatısı çöken ağıldaki 18 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Ormanlı
Mahallesi'nde Behzat Yıldırım'a ait ağılın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Ağıldaki 18 koyun telef oldu.
Behzat Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle biriken karın çatının çökmesine neden olduğunu belirtti.
Yıldırım, bazı hayvanları kurtarabildiklerini ifade ederek, "Damdan çıktıktan sonra bir anda gürültü duyduk. Koşup baktığımızda dam yıkılmış. Ne diyelim başımıza gelecek olan malımıza geldi." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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