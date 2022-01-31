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KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika

KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

31.01.2022 15:58

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ahırın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu mahsur kalan hayvanlar, AFAD ve belediye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ahırın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu mahsur kalan hayvanlar, AFAD ve belediye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Dikmen Küme Evleri'nde ikamet eden Kazım ve Hüseyin Özkan kardeşlere ait evin bitişiğinde yer alan, içinde 5 büyük, 6 küçükbaş hayvan bulunan ahırın çatısının bir bölümü aşırı kar birikmesi nedeniyle çöktü.

Çatının çöktüğünü gören kardeşlerin durumu AFAD'a bildirmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

AFAD ve Belediye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu ulaşılan hayvanlar kurtarıldı.

KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

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Hüseyin Özkan, Kastamonu, Bozkurt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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