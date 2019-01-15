Çatısı Çöken Ahırdaki 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çorum
'da yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Tarhankozlusu köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ev ve ahırların çatısında kar birikintileri oluştu.
A.A'ya ait kerpiç ahır, yoğun kar birikintisine dayanamayarak çöktü.
Enkaz altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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