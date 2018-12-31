Son Dakika Haberleri: Çatısı Yanan Binada Dumandan Etkilenen Küçük Kız Kurtarıldı

Çatısı Yanan Binada Dumandan Etkilenen Küçük Kız Kurtarıldı

51 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen küçük kız, itfaiye eri tarafından binadan çıkarıldı.

Çatısı Yanan Binada Dumandan Etkilenen Küçük Kız Kurtarıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen küçük kız, itfaiye eri tarafından binadan çıkarıldı.

Öğle saatlerinde,  Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak'taki, Ercüment Kayacı'ya ait 2 katlı binanın çatısında, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren itfaiye eri, dumandan etkilenen küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sağlık ekibi küçük çocuğa müdahalede bulundu. 

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:23 Kaynak: DHA

Kocaeli, İtfaiye, Güncel
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