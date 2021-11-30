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ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK - Son Dakika

ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK

30.11.2021 11:37

RİZE'de, çatısı tamamen yanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu'nda tadilat çalışması başlatıldı.

RİZE'de, çatısı tamamen yanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu'nda tadilat çalışması başlatıldı. Yangın sonrası kentteki misafirhanelere yerleştirilen 500'e yakın öğrenci, tadilatın ardından geri dönecek.

İslampaşa Mahallesi'ndeki KYK Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında, dün saat 18.00 sıralarında, elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tahliye edilen 5 katlı yurt binasının çatısındaki alevleri 2 saat süren müdahaleyle söndürdü. Yurt binasının çatısı, tamamen yandı.

SINAVLAR ERTELENDİ, TADİLAT BAŞLATILDI

Yurt binasındaki yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Yurt binasının çatısı, tamamen yanarken, alt kattaki odalar da yoğun su kullanımı nedeniyle kısmen hasar gördü. Yangınla ilgili hasar tespiti ve tadilat çalışması başlatılırken, yurtta kalan ve kentteki misafirhanelere yerleştirilen 500'e yakın öğrenci, tadilatın ardından geri dönecek. Öğrencilerin bugün yapılacak sınavları da ertelendi.

'EN KISA SÜREDE ESKİ HALİNE DÖNECEK'

Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, çatısı yanan yurt binasında incelemelerde bulundu. Sarı, 'Yangın sonrasında binada oluşan hasarla ilgili bakım onarım çalışmalarına başladık. Dün akşam itibarıyla öğrencilerimizi birkaç gün kamu misafirhanelerinde ve diğer yurtlarımızda misafir edeceğiz. Öğrencilerimizin kalacak yerleriyle ilgili bir sorun yok. Kısa süre içerisinde yurdumuzun hasar gören katları ve odaları yeniden öğrencilerimizin hizmetine açılacak. Alt katlarda yoğun su kullanımına bağlı su birikintileri oluştu. Bunun yanı sıra duman kokusu yurda hakim oldu. Biz de ihtiyaten öğrencilerimizi bu hafta burada konaklatmayacağız. Ailelerimizin içi rahat olsun. Öğrencilerimizi otel konforundaki alanlarımıza yerleştirdik. En kısa sürede yurdumuzu eski haline getirip öğrencilerimiz yerlerine geri dönecek' diye konuştu.

Yangın sırasında yurtta bulunduğunu anlatan Ufuk Öcal da 'Yangını görünce arkadaşlarıma haber verdim. Yurttan çıktık. Bugün de geldim, eşyalarımı aldım. Devlet bize kalacak yer temin etti ancak biz arkadaşlarla başka yer bakıyoruz' dedi.

Kerim Talay Akbay da "Fakültede ders çalıştığım sırada yangın haberini aldım. Büyümesinden çok korktuk ancak ekipleri müdahalesi ile söndürüldü. Yurtta kalmamıza müsaade etmediler, bize de yer gösterdiler. Bugün de eşyalarımızı almaya geldik, onarılıncaya kadar yeni yerimizde kalacağız? diye konuştu.

ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK
ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK

Yurtlar Kurumu, Yangın, Kredi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATISI YANAN YURTTAKİ 500'E YAKIN ÖĞRENCİ, MİSAFİRHANELERDE KALACAK - Son Dakika
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