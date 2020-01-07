Çatısına ağaç düşen 234 yıllık tarihi sebil zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatısına ağaç düşen 234 yıllık tarihi sebil zarar gördü - Son Dakika

Çatısına ağaç düşen 234 yıllık tarihi sebil zarar gördü

6 saat önce

Kabataş'ta fırtına nedeniyle kökünden kopan ağaç 234 senelik olan ve şuan kafeterya olarak kullanılan tarihi Koca Yusuf Paşa Sebilinin çatısına düştü.

Çatısına ağaç düşen 234 yıllık tarihi sebil zarar gördü, System.String[]

Kabataş'ta fırtına nedeniyle kökünden kopan ağaç 234 senelik olan ve şuan kafeterya olarak kullanılan tarihi Koca Yusuf Paşa Sebilinin çatısına düştü. Düşme sonucu sebilin çatısında hasar oluşurken, ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından testereyle kesildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dünden bu yana devam eden fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların köklerinden sökülerek devrildiği fırtınada tarihi Koca Yusuf Paşa Sebili de nasibini aldı. Beyoğlu Kabataş Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden koptu.

234 YILLIK SEBİLİN ÇATISINA DÜŞTÜ

Ağaç cadde üzerinde kafeterya olarak kullanılan 234 senelik tarihi Koca Yusuf Paşa Sebilinin çatısına düştü. Düşme nedeniyle sebilin çatısı zarar gördü. Kafeterya sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından sebilin çatısına çıkan ekipler elektrikli testere ile ağacı kesmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Koca Yusuf, İtfaiye, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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