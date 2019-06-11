Çatısına yıldırım isabet eden ev yandı

KIRŞEHİR'de, çatısına yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.Nasuhdede Mahallesi'nde, 5 çocuk babası emekli Hanifi Burucu'nun (69) ailesiyle oturduğu tek katlı evin çatısına, öğle saatlerinde, yıldırım isabet etti. Çatıyı alevler sararken, yangın, evin diğer bölümlerine de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

- Kırşehir