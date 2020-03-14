Çatısında yangın çıkan binadaki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatısında yangın çıkan binadaki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Çatısında yangın çıkan binadaki 4 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Kütahya'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı, binadaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı, binadaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunduğu öğrenilen ve yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edilen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Çatısında yangın çıkan binadaki 4 kişi kurtarıldı

Alipaşa Mahallesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:55 Kaynak: AA
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