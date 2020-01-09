Çatısındaki aksaklıklar nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nın kullanımına ara verildi

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi.



Buna ilişkin teknik çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından stadyum yeniden kullanıma açılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan kar yağışının ardından çatıda biriken karlar nedeniyle stadın çatısının küçük bir bölümünde çökme meydana geldiği, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.



Eskişehir Yeni Stadı, 20 Kasım 2016'da hizmete açılmıştı.



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