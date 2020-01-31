Çatısız evde yaşayan görme engelli yardım bekliyor - Son Dakika

Balıkesir'de ikamet eden engelli Üzeyir Kanar, yanan evi için yardım bekliyor.



Balıkesir'in Susurluk ilçesinin Sultaniye Mahallesi'nde oturan 54 yaşındaki Üzeyir Kanar, 20 Ağustos 2019 tarihinde yanan evi için yardım çağrısında bulundu.



Henüz sebebi öğrenilemeyen yangında, evin girişi, odası ve çatısında büyük zarar meydana geldi. Susurluk itfaiyesinin hızlı müdahalesi ile evin bir kısmı yanmaktan kurtulsa da evde çok fazla maddi hasar meydana geldi. Susurluk Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na müracaat eden Üzeyin Kanar'a 4 bin 500 TL'lik ödenek çıktı. Bu ücret ile kapı ve çerçeveleri yaptırabildiğini aktaran Kanar, aylık sadece 500 TL'lik bir engelli maaşı olduğunu söyledi. Evde eşi ile birlikte yaşayan Üzeyir Kanar, kış aylarında evin çatısının olmaması yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Tek göz odada kurdukları soba ile ısınmaya çalışan çift, maddi imkansızlıklardan dolayı soğuk günlerde zorluk çekiyor. Görme engeli olduğu için çalışma imkanı bulunmayan Üzeyir Kanar, yardımseverlerden evinin çatısının yapılması için yardım bekliyor. - BALIKESİR