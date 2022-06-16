Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak - Son Dakika
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Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak

16.06.2022 12:26

Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacakİSTANBUL Küçükçekmece'de 2017 yılında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz ölümüne ilişkin 2021 yılında karara bağlanan davada İstinaf Mahkemesi 5 yıl...

Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak

İSTANBUL Küçükçekmece'de 2017 yılında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz ölümüne ilişkin 2021 yılında karara bağlanan davada İstinaf Mahkemesi 5 yıl sonra keşif yapılmasına karar verdi.

Küçükçekmece'de 2017 yılında 'Demiroklar' ve 'Erenler' isimli iki çete grubunun arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz hayatını kaybetmişti. Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda 2021 yılında, 6 sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilirken, 17 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Tarafların karara itiraz etmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi davaya ilişkin duruşma gördü. Duruşmada 6 tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, Emircan Açıkgöz'ün anne ve babası da duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıklardan Feyyaz Eren savunmasında, saldırıya uğradıklarını, olayın mağduru olduklarını belirterek, "Maktulün öldüğü yer bizim saldırıya uğradığımız yerden farklıdır. Olay yerinde keşif yaparsanız suçu kim işlediği anlaşılır" dedi.

Söz verilen Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz de olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Anne Emine Açıkgöz de, sanıklara daha çok ceza verilmesini talep ederek, olaya karışan tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay mahallinde 3 bilirkişiyle keşif yapılmasına ve keşif tarihinin 17 Haziran 2022'de olmasına hükmetti.

Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak
Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak
Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak
Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 5 yıl sonra keşif yapılacak - Son Dakika

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