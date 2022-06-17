Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı - Son Dakika
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Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

17.06.2022 12:29
Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

Küçükçekmece'de 2017'de iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

Küçükçekmece'de 2017'de iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesindeki son duruşmada, Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz ile bazı sanıkların olay yerinde keşif yapılması talebi üzerine alınan karar uyarınca 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, İnönü Mahallesi'ne geldi.

Polislerin de katıldığı keşif sırasında Tandoğan ve çevresindeki sokaklarda incelemelerde bulunuldu.

Bazı tanıkların da katıldığı keşif, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan maktul Emircan Açıkgöz'ün, kullandığı araca isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araçtakileri öldürme kastıyla ateş ettiği belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği, Açıkgöz'ün ölümüne iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

İddianamede, 23 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 2 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal'ın "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti diğer 17 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görülen son duruşmada ise tarafların talebi üzerine olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı - Son Dakika

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