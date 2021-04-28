Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

28.04.2021 15:51
Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı, System.String[]

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün ölümüne ilişkin dava karara bağlandı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında 25'er yıl hapis cezası verdi.

Küçükçekmece'de 2017 yılında tanımadığı 'Demiroklar' ve 'Erenler' isimli iki çete grubunun arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya maktulün annesi Emine Açıkgöz ile babası Hacı Açıkgöz, 7 tutuklu sanık, tutuksuz sanık Rıdvan Eren ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar; Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Emrah Bal ve tutuksuz yargılanan sanık Akın Demirok'u 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı müebbet ceza hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalarda ortaya koydukları iyi hallerini hafifletici sebep sayan mahkeme heyeti, sanıkları 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet 17 sanık için de beraat kararı verdi, tutuksuz sanık Akın Demirok hakkında da yakalama kararı çıkardı. Heyet, sanıklar hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan ayrı ayrı 500 lira adli para cezası da verdi.

"Benim oğlumun katili kim"

Duruşma sonrasında konuşan maktul Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz, "Beklemediğim bir ceza değildi, haksız ve suçsuz yere içeride yatanlar da var ama suçlular da var. Benim oğlumun katilinin bana kim olduğunu söylemediler. 3 oradan 3 oradan karga tulumba ceza verdiler. Daha da diyecek bir şeyim yok. Benim oğlumun katili kim? Ben bunu istiyorum, başka da bir şey istemiyorum" dedi.

Anne Emine Açıkgöz ise, "Benim yavrumun tek suçu çocuk olmaktı. Kendini koruyamadı. Bu yüzden böyle oldu. Ne söyleyeyim. Benim yavrum nasıl ömür boyu gelmeyecekse, onlar da oradan ömür boyu çıkamazsın, çürüsünler. Allah belalarını versin" diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de gerçekleşen olay anlatılmıştı. Maktul Emircan Açıkgöz'ün araçta bulunduğu, Açıkgöz'ün sürücü koltuğunda, yanındaki arkadaşları Berat Kızılkaya'nın ön koltukta, Murat Güdel'in ise arka koltukta oturduğu, olay yerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı, çıkan çatışmada ise maktulün bulunduğu araca isabet eden kurşunlar sonucunda Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri kasten öldürme kastı ile ateş ettiği belirtilmişti. Eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği ve eylem sonucuna iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

Savcılık, 21 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemişti. - İSTANBUL

Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı
Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

Emine Açıkgöz, Küçükçekmece, Eren Şahin, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika


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